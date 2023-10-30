Врачи Сахалина дали школьникам подсказки по профессиональной ориентации

Отдельное внимание в программе уделили медикам, которые с 2014 года приехали работать или вернулись после учебы в Сахалинскую область, но не пользовались мерами социальной поддержки. Теперь они тоже имеют право на вступление в кадровую программу. Также впервые у медицинских работников появится возможность выбора: получить компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей за счет бюджета островного региона. А медсестрам и фельдшерам, которые прибыли работать на Курильские острова в государственных медучреждениях, предоставят компенсацию расходов на оплату стоимости найма жилого помещения.