Виталий Хоценко вручил ключи от новых машин скорой помощи для районных больниц

«Скорые» распределили по 16 центральным районным больницам. В сентябре губернатор Омской области Виталий Хоценко уже вручил главным врачам ЦРБ 30 санитарных машин. Сегодня передана вторая с начала осени партия автомобилей — для службы скорой медицинской помощи. Весной также поступило 27 автомобилей. Следующую партию ожидают в январе 2024 года.