Виталий Хоценко вручил ключи от новых машин скорой помощи для районных больниц

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Сегодня, 30 октября, в районные больницы Омской области отправились 17 новых машин скорой помощи: 9 автомобилей «УАЗ» и 8 «ГАЗелей Некст». На обновление автопарка было направлено 75 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение», инициированным президентом Владимиром Путиным. Машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи.
«Скорые» распределили по 16 центральным районным больницам. В сентябре губернатор Омской области Виталий Хоценко уже вручил главным врачам ЦРБ 30 санитарных машин. Сегодня передана вторая с начала осени партия автомобилей — для службы скорой медицинской помощи. Весной также поступило 27 автомобилей. Следующую партию ожидают в январе 2024 года.
«Мы продолжаем планомерную работу по обновлению автотранспорта наших больниц и модернизации в целом системы здравоохранения. Работу выездных медицинских бригад обеспечивают порядка 230 автомобилей скорой помощи. На сегодняшний день мы уже более 80% транспорта поменяли, и у нас нет сейчас автомобилей старше 10 лет эксплуатации. Но со временем транспорт изнашивается, поэтому работу будем продолжать и в рамках президентского национального проекта „Здравоохранение“, и программы модернизации системы здравоохранения», — отметил Губернатор Виталий Хоценко.
Один из автомобилей сегодня отправился в Крутинку.
«Теперь у нас 12 машин скорой медицинской помощи. Мы обеспечили новыми автомобилями практически все поселения, и это решило проблему качественного и своевременного медицинского обслуживания населения. Вот сейчас получили „УАЗ“ высокой проходимости, его передаем на обслуживание Пановского сельского поселения в 60-ти километрах от районного центра, где работает старая машина. Теперь будет новый автомобиль, который снимает этот транспортный вопрос передвижения по проселочным дорогам при неблагоприятных погодных условиях», — отметил главный врач Крутинской ЦРБ Сергей Науменко.
Помимо обновления парка автотранспорта скорой медицинской помощи больницы Омской области за счет федеральных средств оснащены в 2023 году 15 передвижными медицинскими комплексами.