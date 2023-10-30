В Омске уже появился новый глава областного Минздрава

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как стало известно Городу55, в правительстве Омской области состоялось важное назначение. Во время торжественного вручения ключей от «скорых», которое прошло сегодня, 30 октября, на Соборной площади, заместитель губернатора Владимир Куприянов официально представил собравшимся медикам нового министра здравоохранения. Это Артем Наркевич.
Первые данные о том, что именно Наркевич может возглавить омский Минздрав, появились в начале октября. Новому министру всего 35 лет, он окончил Красноярский медуниверситет и уже защитил докторскую диссертацию о диагностике туберкулеза. Наркевич был деканом лечебного факультета Красноярского медуниверситета, позже стал проректором Южноуральского медуниверситета (Челябинск).
Напомним: предыдущий глава Минздрава Александр Мураховский занял пост в ноябре 2020 года, почти 3 года назад. Ему 52, он кандидат наук, по специальности — детский врач-хирург и врач-эндоскопист. До работы в областном правительстве Мураховский был депутатом городского Совета двух созывов.