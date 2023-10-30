В Омске уже появился новый глава областного Минздрава

Первые данные о том, что именно Наркевич может возглавить омский Минздрав, появились в начале октября. Новому министру всего 35 лет, он окончил Красноярский медуниверситет и уже защитил докторскую диссертацию о диагностике туберкулеза. Наркевич был деканом лечебного факультета Красноярского медуниверситета, позже стал проректором Южноуральского медуниверситета (Челябинск).