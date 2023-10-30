Уголовное дело возбуждено в отношении тренера по легкой атлетике

В городе Владивостоке задержали Юрия Пахомкина, 64-летнего тренера по легкой атлетике. Он признался, что во время выездных соревнований в Челябинске приставал к 14-летней спортсменке, с которой они были размещены в одной гостинице.