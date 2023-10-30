Уголовное дело возбуждено в отношении тренера по легкой атлетике

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Согласно следствию, поездка произошла в августе 2021 и в мае 2023 года, пишет ФедералПресс.
Девочка рассказала своей матери о происходящем только недавно. Она утверждает, что пожилой тренер проявлял непристойное поведение и приставал к ней.
Полиция задержала Пахомкина и возбудила уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Тренеру может грозить до трех лет заключения.
Известно, что Юрий Пахомкин последнее время работал тренером в муниципальной спортивной школе «Старт» и занимал должность старшего тренера в краевой федерации по легкой атлетике.
В 2010 году пожилой мужчина уже привлекал внимание общества, когда работал учителем физкультуры в одной из школ Владивостока. Тогда его обвинили в избиении отца ученика, который ругался матом и выгнал ребенка с урока за плохое поведение.