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Уголовное дело возбуждено в отношении тренера по легкой атлетике

30 октября 2023, 08:11
В городе Владивостоке задержали Юрия Пахомкина, 64-летнего тренера по легкой атлетике. Он признался, что во время выездных соревнований в Челябинске приставал к 14-летней спортсменке, с которой они были размещены в одной гостинице.

Согласно следствию, поездка произошла в августе 2021 и в мае 2023 года, пишет ФедералПресс.

Девочка рассказала своей матери о происходящем только недавно. Она утверждает, что пожилой тренер проявлял непристойное поведение и приставал к ней.

Полиция задержала Пахомкина и возбудила уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Тренеру может грозить до трех лет заключения.

Известно, что Юрий Пахомкин последнее время работал тренером в муниципальной спортивной школе «Старт» и занимал должность старшего тренера в краевой федерации по легкой атлетике.

В 2010 году пожилой мужчина уже привлекал внимание общества, когда работал учителем физкультуры в одной из школ Владивостока. Тогда его обвинили в избиении отца ученика, который ругался матом и выгнал ребенка с урока за плохое поведение.

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