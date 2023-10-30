Почти Гарвард. Три омских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Стало известно, что три омских учебных заведения попали в рейтинг лучших вузов мира. Соответствующий список был составлен агрегатором независимой оценки высшего образования best-edu.ru.
В глобальный агрегированный рейтинг в этом году попали 3 626 высших учебных заведения. При этом 153 образовательных организации, указанных в списке, оказались расположены в России.
В список выдающихся попали РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Ставропольский ГАУ. Их включили в группу 10% лучших вузов мира. В группу 15% лучших университетов мира попали три омских заведения — ОмГАУ, ОмГУ и ОмГМА.