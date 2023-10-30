Почти Гарвард. Три омских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

В список выдающихся попали РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Ставропольский ГАУ. Их включили в группу 10% лучших вузов мира. В группу 15% лучших университетов мира попали три омских заведения — ОмГАУ, ОмГУ и ОмГМА.