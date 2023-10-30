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иллюстрация

Почти Гарвард. Три омских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

30 октября 2023, 12:26
Фото: Город55
иллюстрация

Три омских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

При этом образовательные организации не были отмечены в списке российских вузов.

Стало известно, что три омских учебных заведения попали в рейтинг лучших вузов мира. Соответствующий список был составлен агрегатором независимой оценки высшего образования best-edu.ru.

В глобальный агрегированный рейтинг в этом году попали 3 626 высших учебных заведения. При этом 153 образовательных организации, указанных в списке, оказались расположены в России.

В список выдающихся попали РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Ставропольский ГАУ. Их включили в группу 10% лучших вузов мира. В группу 15% лучших университетов мира попали три омских заведения — ОмГАУ, ОмГУ и ОмГМА.

Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России
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#Образование#Омск#Омская область#Рейтинг#Вуз#Алина Ясинская
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