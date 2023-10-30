«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Город55 писал сегодня о важных кадровых переменах в областном правительстве. По нашим данным, на вручении ключей от «скорых», прошедшем на Соборной площади, вице-губернатор Омской области Куприянов представил собравшимся медикам нового министра здравоохранения Артема Наркевича. Однако в пресс-службе регионального правительства эти данные опровергли.
— Сегодня было мероприятие по вручению «скорых», на котором присутствовал Александр Григорьевич Мураховский в качестве министра, — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердова. — Я была на вручении, ничего такого (представления Наркевича — Город55) не было. На сегодняшний день, а сегодня у нас 30 октября, министром является Александр Григорьевич Мураховский.
По-видимому, официальное сообщение о новом назначении все-таки откладывается. Напомним: предполагаемый новый (или будущий) министр Артем Наркевич — 35-летний доктор медицинских наук, получивший образование в Красноярске и работавший до недавнего времени в Челябинске.