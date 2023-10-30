«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра

Город55 писал сегодня о важных кадровых переменах в областном правительстве. По нашим данным, на вручении ключей от «скорых», прошедшем на Соборной площади, вице-губернатор Омской области Куприянов представил собравшимся медикам нового министра здравоохранения Артема Наркевича. Однако в пресс-службе регионального правительства эти данные опровергли.