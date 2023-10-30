«Стояли больше 30 минут». Жители Светлого снова рассказали о проблемах с транспортом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В редакцию Города55 обратилась жительница Светлого. Она рассказала о переполненности общественного транспорта не только в часы-пик, но и среди рабочего дня. Так, например, видео, прикрепленное к сообщению, снято в 14:00 в пятницу.
Проблему не решает и добавление вспомогательного маршрута 61С. По словам местной жительницы, он ходит согласно расписанию, однако автобусы 31Н «вытесняет» его и оставляет без пассажиров.
«Автобусы ходят по хорошему расписанию, но перед ним всегда, за 2 минуты мчится 31Н, у которого нет расписания. Он отслеживает по яндекс карте 61С, чтобы его обогнать и забрать всех пассажиров на конечной. Таким образов вытесняя его с маршрута, чтобы они ходили пустыми и отказались от Светлого», — рассказала женщина.
То есть, к остановке одновременно приходят два автобуса, а между ними большой временной промежуток. Омичка также отметила, что, когда на линии нет автобусов маршрута 61С, нет и 31H, что заставляет людей стоять на остановках больше 39 минут.