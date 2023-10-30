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Спрос на детские новогодние мероприятия в Москве достиг уровня 2019 года

Спрос на детские новогодние мероприятия в Москве достиг уровня 2019 года

30 октября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Продажи билетов на детские елки в Москве выросли втрое, превысив показатели 2022 года и достигнув уровня допандемийного 2019 года, что связывается с общим восстановлением индустрии и уменьшением беспокойства в обществе.

Спрос на праздничные мероприятия для детей в Москве значительно возрос и вернулся к уровню до пандемии. За последние годы продажи билетов на новогодние елки выросли на 3,5 раза по выручке и в три раза по количеству в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет 360tv.ru.

Глава компании InterMedia, Евгений Сафронов, связывает такой рост спроса на детские мероприятия в этом году с восстановлением индустрии и уменьшением тревоги в обществе, что отрицательно сказалось на спросе в предыдущем году.

Особое внимание заслуживает повышенный спрос на семейные детские праздники в различных мероприятийных компаниях. По словам руководителя агентства «Разгуляй», Оксаны Леонтьевой, цены на простые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в помещениях выросли до 20-40 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь достигают отметки в 70-90 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем год назад.

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