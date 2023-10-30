Спрос на детские новогодние мероприятия в Москве достиг уровня 2019 года

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Спрос на праздничные мероприятия для детей в Москве значительно возрос и вернулся к уровню до пандемии. За последние годы продажи билетов на новогодние елки выросли на 3,5 раза по выручке и в три раза по количеству в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет 360tv.ru.
Глава компании InterMedia, Евгений Сафронов, связывает такой рост спроса на детские мероприятия в этом году с восстановлением индустрии и уменьшением тревоги в обществе, что отрицательно сказалось на спросе в предыдущем году.
Особое внимание заслуживает повышенный спрос на семейные детские праздники в различных мероприятийных компаниях. По словам руководителя агентства «Разгуляй», Оксаны Леонтьевой, цены на простые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в помещениях выросли до 20-40 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь достигают отметки в 70-90 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем год назад.