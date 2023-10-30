Спрос на детские новогодние мероприятия в Москве достиг уровня 2019 года

Особое внимание заслуживает повышенный спрос на семейные детские праздники в различных мероприятийных компаниях. По словам руководителя агентства «Разгуляй», Оксаны Леонтьевой, цены на простые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в помещениях выросли до 20-40 тысяч рублей, а в новогоднюю ночь достигают отметки в 70-90 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем год назад.