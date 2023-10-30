Социальный фонд потратил 3 миллиарда на выплату больничных омичам

Кроме того, отмечается, что бумажные больничные листы ушли в прошлое, им на замену пришли электронные листы нетрудоспособности, которые действуют в России с начала этого года. Такой формат позволяет существенно сократить время на оформление больничного и полностью заменяет его бумажный аналог, сообщили в пресс-службе Социального фонда.