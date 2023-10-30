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Социальный фонд потратил 3 миллиарда на выплату больничных омичам

30 октября 2023, 11:19
Фото: Город55
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За 2023 год омичам выплатили 3 миллиарда компенсации больничных

С начала года на больничном оказывалось около 300 тысяч жителей Омской области.

Согласно данным социального фонда, в общей сложности омичи провели на больничном более 3,5 миллионов дней, в большинстве случаев, на один больничный лист приходилось 12 дней.

Кроме того, отмечается, что бумажные больничные листы ушли в прошлое, им на замену пришли электронные листы нетрудоспособности, которые действуют в России с начала этого года. Такой формат позволяет существенно сократить время на оформление больничного и полностью заменяет его бумажный аналог, сообщили в пресс-службе Социального фонда.

В случае болезни или травмы работодатель должен оплатить сотруднику первые три дня больничного, остальные же компенсирует Соцфонд. Работники получают выплаты на банковский счет после закрытия больничного.

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#Омск#Омская область#Больничный#Больница#Новости#Больницы#Социальная политика#Социальный фонд#Социальные выплаты#Районная больница#Анастасия Баянова
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