Социальный фонд потратил 3 миллиарда на выплату больничных омичам

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Согласно данным социального фонда, в общей сложности омичи провели на больничном более 3,5 миллионов дней, в большинстве случаев, на один больничный лист приходилось 12 дней.
Кроме того, отмечается, что бумажные больничные листы ушли в прошлое, им на замену пришли электронные листы нетрудоспособности, которые действуют в России с начала этого года. Такой формат позволяет существенно сократить время на оформление больничного и полностью заменяет его бумажный аналог, сообщили в пресс-службе Социального фонда.
В случае болезни или травмы работодатель должен оплатить сотруднику первые три дня больничного, остальные же компенсирует Соцфонд. Работники получают выплаты на банковский счет после закрытия больничного.