Сочи — самый предпочтительный город для зимнего отдыха среди россиян

По результатам исследования, большинство россиян при выборе места для зимнего проживания ориентируются на теплый климат — это критерий для 53% респондентов. 30% людей предпочли бы наличие возможностей для активного отдыха и развлечений, а 24% отметили важность экологической чистоты. Каждый пятый респондент считает важным наличие мест для зимнего отдыха, а для 19% значимо развитие общественного транспорта и близость родных. Наличие кафе и ресторанов для 18% респондентов также является важным фактором, в то время как лишь 11% отметили важность наличия снега. Доступное жилье оказалось решающим критерием только для 5% опрошенных.