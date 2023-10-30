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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Сочи — самый предпочтительный город для зимнего отдыха среди россиян

30 октября 2023, 09:22
По данным опроса, большинство россиян предпочитают проводить зиму в Сочи. Этот город выбрали 45% участников опроса.

На втором месте оказался Краснодар с результатом в 32%, а Кавказские Минеральные Воды заняли третью строчку среди самых популярных зимних городов — 25%, пишет ИА RuNews24.ru.

Около 24% респондентов указали Геленджик как предпочитаемый город для зимовки. Москва оказалась на пятом месте с результатом в 20%. За ней следуют Ростов-на-Дону (16%), Калининград (15%), Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%).

По результатам исследования, большинство россиян при выборе места для зимнего проживания ориентируются на теплый климат — это критерий для 53% респондентов. 30% людей предпочли бы наличие возможностей для активного отдыха и развлечений, а 24% отметили важность экологической чистоты. Каждый пятый респондент считает важным наличие мест для зимнего отдыха, а для 19% значимо развитие общественного транспорта и близость родных. Наличие кафе и ресторанов для 18% респондентов также является важным фактором, в то время как лишь 11% отметили важность наличия снега. Доступное жилье оказалось решающим критерием только для 5% опрошенных.

Данное исследование проводилось среди 3,2 тысяч россиян из разных регионов страны.

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