Сочи — самый предпочтительный город для зимнего отдыха среди россиян

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
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Updated Сегодня, 09:25
На втором месте оказался Краснодар с результатом в 32%, а Кавказские Минеральные Воды заняли третью строчку среди самых популярных зимних городов — 25%, пишет ИА RuNews24.ru.
Около 24% респондентов указали Геленджик как предпочитаемый город для зимовки. Москва оказалась на пятом месте с результатом в 20%. За ней следуют Ростов-на-Дону (16%), Калининград (15%), Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%).
По результатам исследования, большинство россиян при выборе места для зимнего проживания ориентируются на теплый климат — это критерий для 53% респондентов. 30% людей предпочли бы наличие возможностей для активного отдыха и развлечений, а 24% отметили важность экологической чистоты. Каждый пятый респондент считает важным наличие мест для зимнего отдыха, а для 19% значимо развитие общественного транспорта и близость родных. Наличие кафе и ресторанов для 18% респондентов также является важным фактором, в то время как лишь 11% отметили важность наличия снега. Доступное жилье оказалось решающим критерием только для 5% опрошенных.
Данное исследование проводилось среди 3,2 тысяч россиян из разных регионов страны.