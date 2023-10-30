«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»

Тут важно уточнить, что статистика все-таки существует. Мы писали о специальном показателе — норме зеленых насаждений на одного жителя, измеряющейся в квадратных метрах на человека. В 2014 году этот показатель равнялся 15.2 кв. м при норме в 12 кв. м. В конце 2022 года норму снизили до 10 кв. м на человека, а актуальный показатель на 2023 год — 11.68 кв. м на человека. Таким образом, по меркам прошлого года количество деревьев в Омске уже ниже нормы, а в абсолютных цифрах всего за 9 лет оно уменьшилось на четверть.