«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В ближайшее время в Омске может появиться новая должность — главного садовника. Об этом шла речь на заседании общественного совета проекта «Единой России» «Чистая страна», которое прошло вчера, 29 октября. Участники встречи обсуждали концепцию «Омск — город-сад», и депутат городского Совета Алексей Провозин предложил учредить новый пост, чтобы появился управленец, который бы эту концепцию воплощал в жизнь.
— Как его ни назови, пока нет должности, человек на которой отвечал бы за весь комплекс вопросов, не будет хорошо сделанного дела, в какую бы отрасль мы ни погружались, — констатировал Провозин, отвечая по телефону на уточняющие вопросы Города55.
Предложение депутата включили в резолюцию, на основе которой будут готовиться предложения для разных органов власти — муниципальной, региональной, федеральной. Вопрос с главным садовником, по-видимому, должен решаться на уровне муниципалитета.
Новый управленец должен будет с головой погрузиться в «зеленую» проблематику. Город55 регулярно пишет о масштабных вырубках, об ухудшении общей статистики, о работе комиссии по сносу и обрезке, которая постоянно одобряет заявки на спил и кронирование. Однако автор инициативы уверен, что общая ситуация в городе весьма неплохая.
— В Омске множество проблем, связанных с озеленением, но они носят узкоотраслевой, экспертный характер, — считает Провозин. — В Омске совсем неплохо с озеленением!
На робкие возражения депутат отреагировал с иронией.
— Что, деревьев становится меньше? — спросил он. — Вы лично это видите? У вас нет статистики. Её вообще нет, так что успокойтесь и снимите шапочку из фольги: все здесь нормально. С точки зрения вегетативной массы в Омске норматив озеленения превышен более чем в 15 раз на душу населения. Так что для обывателя Омск — чрезвычайно зеленый город, один из зеленейших городов нашей страны.
Тут важно уточнить, что статистика все-таки существует. Мы писали о специальном показателе — норме зеленых насаждений на одного жителя, измеряющейся в квадратных метрах на человека. В 2014 году этот показатель равнялся 15.2 кв. м при норме в 12 кв. м. В конце 2022 года норму снизили до 10 кв. м на человека, а актуальный показатель на 2023 год — 11.68 кв. м на человека. Таким образом, по меркам прошлого года количество деревьев в Омске уже ниже нормы, а в абсолютных цифрах всего за 9 лет оно уменьшилось на четверть.
Городские власти регулярно рапортуют о внушительных объемах высадок, однако сносят деревьев еще больше, а существенная часть саженцев погибает. Комментируя вырубку на Волочаевской, когда улица в центре города осталась без зелени, чиновники заявили, что деревья в Омске долгое время «высаживались без учета проходящих под ними и над ними коммуникаций, без учета перспективной застройки и дальнейшего развития инфраструктуры». Отсюда следует, что зелень — досадная помеха, которую следует безжалостно устранять.
Стоит признать, что если позиция омских чиновников и депутатов в этом вопросе не изменится, городу не поможет и главный садовник. «Как его ни назови», если использовать выражение Алексея Провозина — человека, лучше всех знающего, что показатель по озеленению превышен для омичей в целых 15 раз.