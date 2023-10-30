Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

30 октября 2023, 08:31
Рабочая неделя началась с трагического происшествия на автодороге в Алтайском крае. Две легковые машины столкнулись, что привело к гибели нескольких людей.

По информации, полученной от пресс-службы ГИБДД, авария произошла утром около 8:20 на 11-м километре дороги Шипуново — Краснощеково — Курья. Водитель ВАЗ-2115, который двигался в сторону села Шипуново, потерял контроль над своим автомобилем и выехал на встречную полосу, где случилось столкновение с Toyota, пишет ФедералПресс.

В результате происшествия погибли водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2115. Водителя иномарки доставили в Алейскую центральную районную больницу, а пассажира этой же машины отправили в Шипуновскую ЦРБ.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для выяснения всех подробностей данного инцидента.

Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Сегодня, 10:37
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
Кому Ягодку? Один из вице-мэров Омска возглавил департамент общественной безопасности
Сегодня, 09:31
«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра
Сегодня, 09:36
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
Сегодня, 09:57