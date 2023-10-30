Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
По информации, полученной от пресс-службы ГИБДД, авария произошла утром около 8:20 на 11-м километре дороги Шипуново — Краснощеково — Курья. Водитель ВАЗ-2115, который двигался в сторону села Шипуново, потерял контроль над своим автомобилем и выехал на встречную полосу, где случилось столкновение с Toyota, пишет ФедералПресс.
В результате происшествия погибли водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2115. Водителя иномарки доставили в Алейскую центральную районную больницу, а пассажира этой же машины отправили в Шипуновскую ЦРБ.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для выяснения всех подробностей данного инцидента.