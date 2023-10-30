Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

По информации, полученной от пресс-службы ГИБДД, авария произошла утром около 8:20 на 11-м километре дороги Шипуново — Краснощеково — Курья. Водитель ВАЗ-2115, который двигался в сторону села Шипуново, потерял контроль над своим автомобилем и выехал на встречную полосу, где случилось столкновение с Toyota, пишет ФедералПресс.