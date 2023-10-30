Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88

С ООО «Домострой» заключили контракт на 163,4 млн рублей в мае этого года. Фактически компании уже заплатили 24,5 млн рублей. По условиям контракта, на разработку проектной документации отводилось время до 30 июня. Но, как видим, уложиться в эти сроки не удалось. Кстати, опасения, что в закрытой на капремонт гимназии ничего не происходит, высказывались еще в начале лета. Тогда депутат Омского горсовета Светлана Студеникина отмечала, что на стройке «все замерло».