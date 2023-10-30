Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Городу55 стало известно, как продвигается капитальный ремонт гимназии №88, расположенной на улице 3-я Транспортная, 5 в Октябрьском округе. По условиям контракта, подрядчик — компания «Домострой» — должен выполнить все ремонтные работы до 20 декабря 2023 года.
Однако за два месяца до предполагаемого завершения капремонта четырехэтажного здания школы, «Домострой» все еще выполняет проектные работы на объекте. Затем разработанный проект капремонта отправят на госэкспертизу. Ее результаты станут известны после 17 ноября.
«Окончательные сроки ремонта будут определены после получения положительного заключения экспертизы технической части проектной документации», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации.
Ожидаемо, что за один месяц подрядчик не успеет отремонтировать аварийное здание школы, поэтому уже сейчас можно предположить, что капремонт продлят на 2024-й год.
Напомним, что с капремонтом гимназии №88, построенной в 1955 году, не все просто. Здание возводилось с многочисленными ошибками и находится в аварийном состоянии. Но построить новое на его месте не получится, участок слишком маленький для новой стройки. Найти другой свободный участок подходящего размера на Транспортных или увеличить этот — не удастся. Поэтому остается только вариант с капремонтом.
Омская компания «Домострой» — это уже вторая подрядная организация, работающая на объекте. Контракт с первым подрядчиком — СПК «АртСервис» — пришлось расторгнуть из-за недостоверной предоставленной документации.
С ООО «Домострой» заключили контракт на 163,4 млн рублей в мае этого года. Фактически компании уже заплатили 24,5 млн рублей. По условиям контракта, на разработку проектной документации отводилось время до 30 июня. Но, как видим, уложиться в эти сроки не удалось. Кстати, опасения, что в закрытой на капремонт гимназии ничего не происходит, высказывались еще в начале лета. Тогда депутат Омского горсовета Светлана Студеникина отмечала, что на стройке «все замерло».
Что касается подрядчика, в компании «Домострой» в 2023 году дважды успел поменяться учредитель и директор. 22 марта 2023 года компания от Артема Захарова перешла к Елене Ежовой (10 апреля предпринимательница заняла также пост директора). А в сентябре новым владельцем строительной фирмы вместо Ежовой стал Михаил Лихачев. Тогда же уставный капитал ООО «Домострой» вырос с 30 тысяч до 75 тысяч рублей.
В 2023 году помимо контракта на капремонт гимназии №88 компания также получила подряды на строительство хоккейной площадки в Венгерово Новосибирской области (49,2 млн рублей) и устройство «умной» спортплощадки в рамках капремонта омской школы №120 (11,7 млн рублей).