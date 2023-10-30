Россиян сурово наказывают за диверсии на ЛЭП и железной дороге

Отмечается, что раскрываемость таких преступлений составляет 93%. Даже если задание сорвалось по независящим от исполнителя причинам, то это все равно расценивается как покушение на теракт и наказывается соответствующим сроком. По словам Анишина, из практики следует, что длительные тюремные заключения за подобные диверсии практически гарантированы. То есть об учебе и нормальной жизни молодой человек может забыть надолго.