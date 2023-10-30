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Россиян сурово наказывают за диверсии на ЛЭП и железной дороге

Россиян сурово наказывают за диверсии на ЛЭП и железной дороге

30 октября 2023, 16:05
Фото: piqsels.com
Многие россияне перестали обращать внимание на сообщения в СМИ о поджогах военкоматов, диверсиях на линиях электропередач и на железнодорожных объектах. Однако важно понимать, что за подобные преступления следует неминуемое и суровое наказание.

Как передает rosbalt.ru, часто злоумышленниками становятся подростки, которым предлагают денежное вознаграждение. Это небольшие средства, но для молодого человека сумма может казаться существенной, если не учитывать того факта, что за такое преступление следует уголовная статья и лишение свободы на срок от 10 лет.

При этом, как говорит адвокат Аркадий Анишин, деньги исполнители так и не получают, потому что их быстро ловят спецслужбы или полиция. Юрист отметил, что заказчики даже не думают о том, чтобы платить за преступление расходному одноразовому материалу.

Отмечается, что раскрываемость таких преступлений составляет 93%. Даже если задание сорвалось по независящим от исполнителя причинам, то это все равно расценивается как покушение на теракт и наказывается соответствующим сроком. По словам Анишина, из практики следует, что длительные тюремные заключения за подобные диверсии практически гарантированы. То есть об учебе и нормальной жизни молодой человек может забыть надолго.

Возле стратегических объектов всегда установлены камеры наблюдения, а рядом могут круглосуточно дежурить полицейские, которые могут поймать преступника с поличным. Так, к примеру, произошло недавно около станции Псков-Товарный, где злоумышленника взяли в момент совершения преступления.

Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (АКПП — г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина отмечает, что граждане могут идти на подобные преступления не только из-за нехватки денег, но и из-за адреналина, вызова обществу, особенно на фоне быстрой наживы.

«Родителям стоит повнимательнее отнестись к тому, что делают их дети. Причем рассказов о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще какие-то мелочи, тут явно будет недостаточно», — говорит специалист.

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