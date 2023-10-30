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Росавиация: аэропорт в Махачкале вернулся к полноценной работе

Росавиация: аэропорт в Махачкале вернулся к полноценной работе

30 октября 2023, 12:44
Фото: Midjourney
Ранее Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта ночью 31 октября. Указывалось, что это произойдет только после проверки аэродрома и прилегающей к нему территории правоохранительными органами. При этом отмечалось, что обстановка в аэропорту стабилизировалась.

Аэропорт в Махачкале, приостановивший отправку и прием самолетов из-за массовых беспорядков, уже возобновил свою полноценную деятельность. Об этом пишет 360tv.ru.

Прием и отправка самолетов возобновились с 14:00. Однако рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно будут перенаправлены в другие города России.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах в и из Махачкалы в аэропорту и авиакомпаниях.

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