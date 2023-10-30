Росавиация: аэропорт в Махачкале вернулся к полноценной работе

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Аэропорт в Махачкале, приостановивший отправку и прием самолетов из-за массовых беспорядков, уже возобновил свою полноценную деятельность. Об этом пишет 360tv.ru.
Прием и отправка самолетов возобновились с 14:00. Однако рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно будут перенаправлены в другие города России.
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах в и из Махачкалы в аэропорту и авиакомпаниях.