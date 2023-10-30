РЭО вложит 440 млн в строительство двух объектов обработки ТКО в Ярославской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Об этом было объявлено в рамках встречи генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Для реализации этих проектов Российский экологический оператор предоставит льготное финансирование с использованием средств от выпуска облигаций, которое составит до 90% стоимости, или 440 миллионов рублей.
«Ярославская область активно работает над развитием инфраструктуры ТКО в рамках реформы отрасли по обращению с отходами. В нашем регионе планируется строительство двух объектов по обработке ТКО, суммарная мощность которых составит 100 тысяч тонн. Уже заключено соглашение между правительством области и инвестором АО „Чистый город“, и инвестор уже приступил к разработке проектно-сметной документации для строительства объектов», — сказал Денис Буцаев.
Первый комплекс мощностью 60 тысяч тонн планируется построить возле полигона ТКО около села Аксеново в Рыбинском районе в 2024 году. Второй объект будет расположен возле деревни Дертники в Ростовском районе и будет иметь мощность 39,9 тысячи тонн. Этот комплекс планируется запустить в 2025 году.
«Стоимость данных проектов оценивается примерно в 489 миллионов рублей. Российский экологический оператор подтвердил готовность предоставить льготное финансирование для этих инвестиционных проектов на сумму 440 миллионов рублей, это до 90% от стоимости», — подчеркнул заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
Прошлый год был отмечен модернизацией мусоросортировочной станции АО «Чистый город» в Ярославской области. Эти работы проводились в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В настоящее время также проводится актуализация территориальной схемы обращения с отходами.
Развитие инфраструктуры в регионах помогает улучшить экологическую ситуацию и способствует созданию экономики замкнутого цикла в стране.