РЭО вложит 440 млн в строительство двух объектов обработки ТКО в Ярославской области

«Ярославская область активно работает над развитием инфраструктуры ТКО в рамках реформы отрасли по обращению с отходами. В нашем регионе планируется строительство двух объектов по обработке ТКО, суммарная мощность которых составит 100 тысяч тонн. Уже заключено соглашение между правительством области и инвестором АО „Чистый город“, и инвестор уже приступил к разработке проектно-сметной документации для строительства объектов», — сказал Денис Буцаев.