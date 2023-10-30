Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

РЭО вложит 440 млн в строительство двух объектов обработки ТКО в Ярославской области

РЭО вложит 440 млн в строительство двух объектов обработки ТКО в Ярославской области

30 октября 2023, 13:46
Фото: piqsels.com
В Ярославской области планируется строительство двух мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 100 тысяч тонн.

Об этом было объявлено в рамках встречи генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Для реализации этих проектов Российский экологический оператор предоставит льготное финансирование с использованием средств от выпуска облигаций, которое составит до 90% стоимости, или 440 миллионов рублей.

«Ярославская область активно работает над развитием инфраструктуры ТКО в рамках реформы отрасли по обращению с отходами. В нашем регионе планируется строительство двух объектов по обработке ТКО, суммарная мощность которых составит 100 тысяч тонн. Уже заключено соглашение между правительством области и инвестором АО „Чистый город“, и инвестор уже приступил к разработке проектно-сметной документации для строительства объектов», — сказал Денис Буцаев.

Первый комплекс мощностью 60 тысяч тонн планируется построить возле полигона ТКО около села Аксеново в Рыбинском районе в 2024 году. Второй объект будет расположен возле деревни Дертники в Ростовском районе и будет иметь мощность 39,9 тысячи тонн. Этот комплекс планируется запустить в 2025 году.

«Стоимость данных проектов оценивается примерно в 489 миллионов рублей. Российский экологический оператор подтвердил готовность предоставить льготное финансирование для этих инвестиционных проектов на сумму 440 миллионов рублей, это до 90% от стоимости», — подчеркнул заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Прошлый год был отмечен модернизацией мусоросортировочной станции АО «Чистый город» в Ярославской области. Эти работы проводились в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В настоящее время также проводится актуализация территориальной схемы обращения с отходами.

Развитие инфраструктуры в регионах помогает улучшить экологическую ситуацию и способствует созданию экономики замкнутого цикла в стране.

Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Сегодня, 10:37
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
Кому Ягодку? Один из вице-мэров Омска возглавил департамент общественной безопасности
Сегодня, 09:31
«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра
Сегодня, 09:36
Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро
Сегодня, 09:57