«Пушистый терапевт: кошка покорила сердца пользователей своими объятиями»

На видео можно увидеть рыжего котика, который всегда готов поделиться объятиями с другими котами. Если пушистый друг подходит к нему, то он сразу получает ласку и обнимашки. Чтобы получить эти объятия, нужно либо прилечь рядом с этим терапевтом, либо спрятаться рядом с ним.