«Пушистый терапевт: кошка покорила сердца пользователей своими объятиями»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Многие люди считают, что кошки предпочитают быть одинокими. Но наши домашние коты отличаются от своих диких предков. Они живут вместе и даже обнимают друг друга. Видео, которое стало популярным в Сети, это пример такого поведения, пишет ridus.ru.
На видео можно увидеть рыжего котика, который всегда готов поделиться объятиями с другими котами. Если пушистый друг подходит к нему, то он сразу получает ласку и обнимашки. Чтобы получить эти объятия, нужно либо прилечь рядом с этим терапевтом, либо спрятаться рядом с ним.