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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

«Пушистый терапевт: кошка покорила сердца пользователей своими объятиями»

«Пушистый терапевт: кошка покорила сердца пользователей своими объятиями»

30 октября 2023, 12:39
Фото: Midjourney
Рыжий кот превратился в терапевта, раздавая обнимашки своим пушистым друзьям без каких-либо условий.

Многие люди считают, что кошки предпочитают быть одинокими. Но наши домашние коты отличаются от своих диких предков. Они живут вместе и даже обнимают друг друга. Видео, которое стало популярным в Сети, это пример такого поведения, пишет ridus.ru.

На видео можно увидеть рыжего котика, который всегда готов поделиться объятиями с другими котами. Если пушистый друг подходит к нему, то он сразу получает ласку и обнимашки. Чтобы получить эти объятия, нужно либо прилечь рядом с этим терапевтом, либо спрятаться рядом с ним.

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