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Производители шоколада в России поднимут цены на свою продукцию

Производители шоколада в России поднимут цены на свою продукцию

30 октября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Крупные розничные торговые сети получили уведомления о повышении цен на шоколад от некоторых производителей, однако Ассоциация компаний розничной торговли утверждает, что предпринимаются совместные усилия для предотвращения резкого роста цен.

Несколько производителей шоколада в России объявили о повышении цен на свою продукцию. Уведомления о подорожании получили крупные сети магазинов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако следует отметить, что не все производители решили поднять цены на шоколад, поэтому говорить об общем подорожании этого товара в стране не совсем корректно. Игорь Караваев, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли, выразил уверенность в том, что сети магазинов вместе с поставщиками обсудят обоснованность каждого повышения цен и будут предпринимать совместные усилия, чтобы избежать резкого роста стоимости товара.

По его словам, шоколад всегда пользовался высоким спросом и является важным компонентом кондитерских изделий, которые составляют значительную долю продаж в магазинах. Пока удалось сдерживать подорожание благодаря программам лояльности, различным акциям и разнообразию ассортимента товара.

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