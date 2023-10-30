Производители шоколада в России поднимут цены на свою продукцию

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Несколько производителей шоколада в России объявили о повышении цен на свою продукцию. Уведомления о подорожании получили крупные сети магазинов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако следует отметить, что не все производители решили поднять цены на шоколад, поэтому говорить об общем подорожании этого товара в стране не совсем корректно. Игорь Караваев, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли, выразил уверенность в том, что сети магазинов вместе с поставщиками обсудят обоснованность каждого повышения цен и будут предпринимать совместные усилия, чтобы избежать резкого роста стоимости товара.
По его словам, шоколад всегда пользовался высоким спросом и является важным компонентом кондитерских изделий, которые составляют значительную долю продаж в магазинах. Пока удалось сдерживать подорожание благодаря программам лояльности, различным акциям и разнообразию ассортимента товара.