Производители шоколада в России поднимут цены на свою продукцию

Однако следует отметить, что не все производители решили поднять цены на шоколад, поэтому говорить об общем подорожании этого товара в стране не совсем корректно. Игорь Караваев, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли, выразил уверенность в том, что сети магазинов вместе с поставщиками обсудят обоснованность каждого повышения цен и будут предпринимать совместные усилия, чтобы избежать резкого роста стоимости товара.