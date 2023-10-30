Препарат нового поколения для проведения лучевой терапии: еще один шаг в медицине

Мечты Ольги Плотниковой имеют свойство сбываться, поэтому она не боится ставить перед собой большие цели и успешно достигать их. «Я мечтаю о том, чтобы моя разработка из лекарственного образца стала полноценным препаратом, и через несколько лет, когда ее будут использовать в реальной клинической практике, я буду смотреть на это и невероятно гордиться, что спустя столько лет мы сделали это нашей командой, мы к этому пришли!» — с радостью и искренней верой говорит молодая ученая, стремящаяся оставить свой вклад в развитие отечественной медицины.