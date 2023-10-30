Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:29

Published Сегодня, 02:29

Modified Сегодня, 02:31

Updated Сегодня, 02:31

На трассе Омск-Тюмень в ДТП пострадали четыре человека, из них трое — детей

Пострадали женщина и трое детей. На трассе Омск-Тюмень иномарка улетела в кювет

30 октября 2023, 02:29
Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Омск-Тюмень в ДТП пострадали четыре человека, из них трое — детей

Авария произошла возле поселка Голышманово.

Вчера, 29 октября, на 210-м километре трассы Омск-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем KIA Rio улетела в кювет рядом с селом Голышманово. В салоне также находились 5 детей. Женщина ехала в село Карасуль Ишимского района к своим родителям. Полицейские считают, что водитель превысила скорость.

В результате аварии женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили травмы. Двое детей 4 и 13 лет не пострадали.

Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии с автобусом в Омской областиПассажир погиб, водитель в больнице. Под Омском легковушка врезалась в фуру
#Происшествия#Омск#Пострадавшие#Авария#Пассажиры#Дети#Травмы#Пострадали дети#Евгений Игишев
Подпишитесь
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
Вчера, 08:39
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах
Сегодня, 02:53
Заметает. Омск встал в 7-бальные пробки во время снегопада
Сегодня, 03:23
Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
Сегодня, 05:38