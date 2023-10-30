Пострадали женщина и трое детей. На трассе Омск-Тюмень иномарка улетела в кювет

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем KIA Rio улетела в кювет рядом с селом Голышманово. В салоне также находились 5 детей. Женщина ехала в село Карасуль Ишимского района к своим родителям. Полицейские считают, что водитель превысила скорость.