Пострадали женщина и трое детей. На трассе Омск-Тюмень иномарка улетела в кювет

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Вчера, 29 октября, на 210-м километре трассы Омск-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем KIA Rio улетела в кювет рядом с селом Голышманово. В салоне также находились 5 детей. Женщина ехала в село Карасуль Ишимского района к своим родителям. Полицейские считают, что водитель превысила скорость.
В результате аварии женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили травмы. Двое детей 4 и 13 лет не пострадали.