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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:20

иллюстрация

«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники

30 октября 2023, 06:15
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи забили тревогу из-за появления сотовой вышки рядом с садиком и больницей

В минцифры Омской области прокомментировали, безопасно ли строить конструкцию близко к каким-либо учреждениям.

Жители областного центра забили тревогу из-за строительства сотовой вышки на парковке по улице 2-я Рабочая. В редакцию Города55 обратилась омичка и рассказала, что сооружение в дальнейшем можем представлять угрозу здоровью.

Она выразила переживание по поводу того, что телефонные вышки вызывают «очень сильное индукционное и магнитное поле». Ситуация, по ее мнению, осложняется тем, что рядом с конструкцией все время ходят люди. Другого пути улица не предусматривает. В особенности часто здесь ходят родители с детьми, так как рядом располагается детская поликлиника № 5 и садик № 259.

«Здание детского сада само находится достаточно удаленно от мачты, но на прогулке дети находятся на всей территории. Также, когда родители приводят в сад детей или их забирают, все они непосредственно попадут в зону действия мачты сотовой связи. Таким образом, „не гулять“ возле мачты — там не избежать», — отметила женщина.

Город55 запросил комментарий в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Омской области. Как рассказали в пресс-службе, антенные базовые станции в черте жилой застройки, на территории жилых, общественных и производственных помещений могут размещаться с допустимым уровнем электромагнитных полей в диапазоне частот 300 МГц < 2400 МГц. Показатели не должны превышать 10,0 мкВт/см2.

В минцифры объяснили, что ввести в эксплуатацию вышку могут только после измерений уровня электромагнитного поля в местах пребывания людей. Специалисты Роспотребнадзора по Омской области выдали санитарно-эпидемическое заключение по этому объекту, так что никаких нарушений в данном случае нет.

«Исполнение оператором связи требований нормативных документов, регламентирующих строительство и ввод объекта связи в эксплуатацию, являются достаточными условиями для соблюдения норм допустимого радиоэлектронного воздействия на окружающую среду и человека», — заключили в пресс-центре ведомства.

Также жителей Омской области призвали не беспокоиться об установке вышек сотовой связи. Сотрудники Управления Роскомнадзора подчеркивают, что объекты не представляют опасности для человека.

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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Сотовая связь#Минцифры#Алина Ясинская#Вышка
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