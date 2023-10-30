«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники

Она выразила переживание по поводу того, что телефонные вышки вызывают «очень сильное индукционное и магнитное поле». Ситуация, по ее мнению, осложняется тем, что рядом с конструкцией все время ходят люди. Другого пути улица не предусматривает. В особенности часто здесь ходят родители с детьми, так как рядом располагается детская поликлиника № 5 и садик № 259.