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Published Сегодня, 07:18

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Иллюстрация

Под Омском пьяный водитель пытался убежать от полицейских, чтобы не «дышать в трубку»

30 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Под Омском задержали пьяного водителя, мужчина пытался убежать от полиции

На нарушителя пришлось надеть наручники. Ему грозит до 2 лет колонии.

Минувшей ночью, 30 октября, в поселке Армейском сотрудники Госавтоинспекции остановили Hyundai Solaris, за рулем которого находился 34-летний мужчина с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Оказалось, что водитель уже лишен прав за пьяную езду. От медицинского освидетельствования мужчина отказался и попытался убежать от полицейских. На нарушителя пришлось надеть наручники.

На мужчину завели уголовное дело за повторное управление машиной в пьяном виде, ему грозит до 2 лет колонии. Также на водителя составили административные протоколы за неповиновение требованиям сотрудника полиции и отсутствие номеров на автомобиле. Машину отправили на штрафную стоянку.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Уголовное дело#Пьяный за рулем#ДПС#Пьяный водитель#Евгений Игишев#Опьянение
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