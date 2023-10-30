Под Омском пьяный водитель пытался убежать от полицейских, чтобы не «дышать в трубку»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Минувшей ночью, 30 октября, в поселке Армейском сотрудники Госавтоинспекции остановили Hyundai Solaris, за рулем которого находился 34-летний мужчина с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Оказалось, что водитель уже лишен прав за пьяную езду. От медицинского освидетельствования мужчина отказался и попытался убежать от полицейских. На нарушителя пришлось надеть наручники.
На мужчину завели уголовное дело за повторное управление машиной в пьяном виде, ему грозит до 2 лет колонии. Также на водителя составили административные протоколы за неповиновение требованиям сотрудника полиции и отсутствие номеров на автомобиле. Машину отправили на штрафную стоянку.