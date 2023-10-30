Под Омском пьяный водитель пытался убежать от полицейских, чтобы не «дышать в трубку»

На мужчину завели уголовное дело за повторное управление машиной в пьяном виде, ему грозит до 2 лет колонии. Также на водителя составили административные протоколы за неповиновение требованиям сотрудника полиции и отсутствие номеров на автомобиле. Машину отправили на штрафную стоянку.