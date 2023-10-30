Ошибки, которые делают при похудении: роль завтрака

Она отметила, что завтрак является самым важным приёмом пищи и его состав может повлиять на процесс сжигания жира. Если завтрак состоит преимущественно из углеводов, это может негативно сказаться на похудении. Для исправления ситуации рекомендуется добавить небольшое количество белка (несколько ложек варёного яйца) к порции каши. Важно также учесть, что утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высока, поэтому необходимо обязательно плотно поесть и белки, и углеводы.