Ошибки, которые делают при похудении: роль завтрака

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Она отметила, что завтрак является самым важным приёмом пищи и его состав может повлиять на процесс сжигания жира. Если завтрак состоит преимущественно из углеводов, это может негативно сказаться на похудении. Для исправления ситуации рекомендуется добавить небольшое количество белка (несколько ложек варёного яйца) к порции каши. Важно также учесть, что утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высока, поэтому необходимо обязательно плотно поесть и белки, и углеводы.
Одной из распространенных проблем является то, что многие пациенты утверждают, что им достаточно просто выпить кофе или чая утром, а еда «не проходит».
Также Павлова предупреждает о вреде интенсивных кардиотренировок без силовых тренировок для суставов. При таком подходе нагрузка на суставы увеличивается и с течением времени приводит к постоянным болям.
Доктор Павлова также подчеркивает важность проведения дней разгрузки и умения знать меру во всем, чтобы достичь желаемых результатов.