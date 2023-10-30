Омский депутат Андрей Ремнев возглавил «Спецавтоматику»

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В обществе с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», прописанном в Омске на Нефтезаводской, сменилось руководство. 27 октября вместо Николая Игнатьева, занимавшего пост директора с 2017 года, во главе фирмы встал Андрей Ремнев. Это депутат Омского городского Совета, занимающий параллельно должность гендиректора АО «Сибпромсервис».
«Спецавтоматика» специализируется на электромонтажных работах. 80% уставного капитала записаны на само ООО, остальные 20% — на АО «Сибпромсервис». Доходы фирмы за 2022 год составили почти 22 млн рублей.