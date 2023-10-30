Омский депутат Андрей Ремнев возглавил «Спецавтоматику»

В обществе с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», прописанном в Омске на Нефтезаводской, сменилось руководство. 27 октября вместо Николая Игнатьева, занимавшего пост директора с 2017 года, во главе фирмы встал Андрей Ремнев. Это депутат Омского городского Совета, занимающий параллельно должность гендиректора АО «Сибпромсервис».