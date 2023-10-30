Омские справедливороссы отправляют очередную гумпомощь в зону СВО

«Важно помогать, потому что нашим ребятам там нужно хорошо питаться, чтобы были силы, и одеваться, чтобы согреться, маскировка, чтобы спрятаться от врага, когда нужно. Помощь нужна, и не только военным, а еще жителям новых регионов России. Там не все есть в наличии, некоторые вещи просто невозможно купить. Поэтому надо помогать. Своих не бросаем! Правильно называется наша акция!»