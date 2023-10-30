Омские справедливороссы отправляют очередную гумпомощь в зону СВО

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Омское отделение партии «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП) регулярно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО. На этот раз жителям новых территорий и военнослужащим передадут больше тонны продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, одежды и маскировочных халатов и сетей.
В ближайшее время собранная региональным отделением помощь отправится в московский распределительный центр, куда стекается гуманитарный груз со всей России. Оттуда его направят на территорию ДНР и ЛНР, в местные партийные отделения «Справедливой России». Там помощь распределят между бойцами, которые находятся на передовой, и мирными жителями.
В Омске в сборе продовольствия и вещей участвовали депутат Госдумы Александр Ремезков, депутаты областного и городского парламетов, члены регионального отделения партии СРЗП, а также Центра защиты прав граждан, Социал-демократического союза женщин России и волонтерских организаций.
«Я считаю, что сегодня, в такой тяжелый период, сбор гумпомощи — это задача всех партий. К нам приходят и обычные горожане, что-то оставляют. Равнодушных к этой проблеме нет. Все мы переживаем и желаем, чтобы „за ленточкой“ все было хорошо. Пока победа не одержана, сбор будет продолжен», — заверил депутат партии «Справедливая Россия — за правду» в Законодательном Собрании Омской области Андрей Жуковский.
Член Совета регионального отделения СРЗП Дмитрий Кремер отметил также участие общественников и подчеркнул значимость акции «Своих не бросаем!»:
«Важно помогать, потому что нашим ребятам там нужно хорошо питаться, чтобы были силы, и одеваться, чтобы согреться, маскировка, чтобы спрятаться от врага, когда нужно. Помощь нужна, и не только военным, а еще жителям новых регионов России. Там не все есть в наличии, некоторые вещи просто невозможно купить. Поэтому надо помогать. Своих не бросаем! Правильно называется наша акция!»
Среди членов партии СРЗП есть не только те, кто занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, но и те, кто находится в зоне СВО. Историей о таких бойцах поделилась председатель Социал-демократического союза женщин России в Омской области Марина Давыдова:
«Вчера отправили груз в Луганск для наших двух однопартийцев, которые проходят службу по контракту. Они обратились в наш союз к депутату Александру Ремезкову, подключились волонтерские организации, собрали все, что могли: снайперские маскировочные костюмы, свечи, сухой душ, сладости».
Сбор гуманитарной помощи не прекращается. Его ведут в региональном отделении партии «Справедливая Россия — за правду», в приемных депутатов партии, а также в Центре защиты прав граждан.