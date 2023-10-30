Ночной конфликт на пешеходной улице Кировка закончился поножовщиной

Согласно информации областной прокуратуры, суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря. В то время суток, около 4 часов утра в субботу, Денис вместе со своими друзьями находился в баре «Шишка», где они выпивали. Между ними возник конфликт, который перешел на улицу. В ходе разговора на повышенных тонах Денис нанес одному из оппонентов ножевое ранение. Свидетели сообщили, что после этого парень пытался сбежать, но был догнан его приятелями. На этом моменте он нанес им обоим ранения.