Неживые батареи, 9-бальные пробки и побег из детского сада. Омск сегодня

Сегодня, 30 октября, обильный снегопад стал причиной образования пробок там, где, казалось бы, их невозможно было представить. Проблема затронула не только центр города и загруженные перекрестки, но и «спокойные» участки, обычно справляющиеся с потоком транспорта даже в часы-пик. Пробки 9 баллов и выше наблюдались в районе Иртышской набережной, на улице Масленникова, улице Шебалдина и пересекающей ее улице Омской — и это только малая часть участков, «замороженных» снегопадом.