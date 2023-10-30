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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

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Неживые батареи, 9-бальные пробки и побег из детского сада. Омск сегодня

30 октября 2023, 14:54
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи на проспекте Мира пожаловались на холодные батареи

В редакцию Города55 обратилась молодая семья из дома №6а по проспекту Мира. Омичи жалуются на температуру в квартире. По словам пары, отопление включили, но батареи практически холодные. Управляющая компания же на жалобы не реагирует и не предпринимает никаких действий. Кроме того, в семье растет маленький ребенок, родители переживают за здоровье малыша. При низкой температуре велик риск заболеваний, особенно в период сезонного всплеска ОРВИ.

«Батареи еле живые». Омичи с Нефтяников жалуются на холод в квартирах
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Новость №2. После мощного снегопада Омск встал в 9-бальных пробках

Сегодня, 30 октября, обильный снегопад стал причиной образования пробок там, где, казалось бы, их невозможно было представить. Проблема затронула не только центр города и загруженные перекрестки, но и «спокойные» участки, обычно справляющиеся с потоком транспорта даже в часы-пик. Пробки 9 баллов и выше наблюдались в районе Иртышской набережной, на улице Масленникова, улице Шебалдина и пересекающей ее улице Омской — и это только малая часть участков, «замороженных» снегопадом.

На дорогах хаос. Из-за мощного снегопада Омск встал в километровых пробках
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Новость №3. В Омске два 6-летних мальчика самовольно ушли из дошкольного учреждения

Сегодня в пресс-службе УМВД России по Омской области появилось сообщение о пропаже. Шестилетние омичи ушли из детского сада №14 на улице 27-я Северная сегодня, около 12:00. С тех пор в близлежащих дворах их разыскивала полиция. Позже о возвращении детей сообщила мама одного из мальчиков. Оказалось, что воспитанники дошкольного учреждения самостоятельно добрались до улицы Партизанской на общественном транспорте.

Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
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