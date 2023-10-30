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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

После мощного снегопада Омск встал в 9-бальных пробках

На дорогах хаос. Из-за мощного снегопада Омск встал в километровых пробках

30 октября 2023, 13:08
Фото: Город55

После мощного снегопада Омск встал в 9-бальных пробках

Сегодня, 30 октября, к ситуации на дорогах в часы-пик прибавилась метель, значительно усложнившая положение водителей.

Обильный снегопад стал причиной образования пробок там, где, казалось бы, их невозможно было представить. Проблема затронула не только центр города и загруженные перекрестки, но и «спокойные» участки, обычно справляющиеся с потоком транспорта даже в часы-пик.

Так, например, пробки 9 баллов и выше сейчас наблюдаются в районе Иртышской набережной, на улице Масленникова, улице Шебалдина и пересекающей ее улице Омской — и это только малая часть участков, «замороженных» снегопадом.

Напомним, что сегодня утром омичи столкнулись с похожей ситуацией. Из-за метели на улицах города образовались 7-бальные пробки. В 9:30 утра движение было затруднено на улицах Герцена, Орджоникидзе, Красный путь, Масленникова, Пушкина и Богдана Хмельницкого.

Фото: Город55
Заметает. Омск встал в 7-бальные пробки во время снегопада
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#Снег#Пробки#Снегопад#Омск#Автомобиль#Новости#Автомобили#Мокрый снег#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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