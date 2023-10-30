На дорогах хаос. Из-за мощного снегопада Омск встал в километровых пробках

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Обильный снегопад стал причиной образования пробок там, где, казалось бы, их невозможно было представить. Проблема затронула не только центр города и загруженные перекрестки, но и «спокойные» участки, обычно справляющиеся с потоком транспорта даже в часы-пик.
Так, например, пробки 9 баллов и выше сейчас наблюдаются в районе Иртышской набережной, на улице Масленникова, улице Шебалдина и пересекающей ее улице Омской — и это только малая часть участков, «замороженных» снегопадом.
Напомним, что сегодня утром омичи столкнулись с похожей ситуацией. Из-за метели на улицах города образовались 7-бальные пробки. В 9:30 утра движение было затруднено на улицах Герцена, Орджоникидзе, Красный путь, Масленникова, Пушкина и Богдана Хмельницкого.