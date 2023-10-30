«Мы работали во благо населения»: история молодой главы района в Запорожской области

Девушка была далека от политики и не планировала связывать себя с постом главы прифронтовой зоны, но обстоятельства предопределили ее дальнейшую судьбу. «Никогда в жизни, это совершенно не мое, и мне это неинтересно», — именно такими словами около двух лет назад описала бы Наталья свое отношение к политической деятельности, но сегодня она успешно управляет родной Васильевкой и делает это с любовью и удовольствием.