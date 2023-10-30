Массовые акции протеста проходят в Испании против амнистии каталонских политиков

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Призыв выйти на улицы ранее сделала партия Vox, представляющая ультраправое направление. Лидер этой партии, Сантьяго Абаскаль, выступил перед собравшимися на площади Колумба в Мадриде. Он обвинил социалиста Педро Санчеса, которому король поручил сформировать правительство, в стремлении сохранить власть любой ценой. По словам Абаскаля, планы по амнистии, которые предлагает Санчес, нанесут ущерб единству Испании, пишет Pravda.Ru.
Напряженные отношения между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании начались в 2017 году, когда в этом автономном регионе прошел референдум о независимости, который центральные власти в Мадриде признали неконституционным. В отношении нескольких политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.