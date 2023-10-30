Массовые акции протеста проходят в Испании против амнистии каталонских политиков

Множество людей приняли участие в массовых акциях протеста в Испании, чтобы выразить свое недовольство планами амнистии каталонских политиков, которые были осуждены за проведение референдума о независимости региона. По данным европейских СМИ, на улицы вышли десятки тысяч человек.