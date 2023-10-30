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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Массовые акции протеста проходят в Испании против амнистии каталонских политиков

30 октября 2023, 09:05
Множество людей приняли участие в массовых акциях протеста в Испании, чтобы выразить свое недовольство планами амнистии каталонских политиков, которые были осуждены за проведение референдума о независимости региона. По данным европейских СМИ, на улицы вышли десятки тысяч человек.

Призыв выйти на улицы ранее сделала партия Vox, представляющая ультраправое направление. Лидер этой партии, Сантьяго Абаскаль, выступил перед собравшимися на площади Колумба в Мадриде. Он обвинил социалиста Педро Санчеса, которому король поручил сформировать правительство, в стремлении сохранить власть любой ценой. По словам Абаскаля, планы по амнистии, которые предлагает Санчес, нанесут ущерб единству Испании, пишет Pravda.Ru.

Напряженные отношения между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании начались в 2017 году, когда в этом автономном регионе прошел референдум о независимости, который центральные власти в Мадриде признали неконституционным. В отношении нескольких политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

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