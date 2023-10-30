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Метро в Омске

Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро

30 октября 2023, 09:57
Фото: Город55
Метро в Омске

Омский «Мостовик» оспорил итоги аукциона по интеграции метро в транспортную сеть

Антимонопольщики признали жалобу компании частично обоснованной.

Около недели назад в омское УФАС поступила жалоба от «Проектно-инжиниринговой компании „Мостовик“» на условия конкурса по разработке проекта интеграции недостроенного метро в существующую транспортную сеть.

В понедельник, 30 октября, антимонопольщики рассмотрели жалобу и признали ее частично обоснованной. Но поддержали «ПСК „Мостовик“» только по одному моменту — в части установления требований к презентационным материалам и 3D-модели проекта.

Две других претензии — отсутствие в техническом задании прописанных вариантов подвижного состава и требования к участникам закупки о членстве в СРО — не поддержали.

Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы выявить в действиях «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» нарушения требований закона о контрактной системе.

«Заказчику и уполномоченному органу выдано предписание об отмене протоколов подведения итогов, о внесении изменений в п. 4.2 Технического задания в части установления требований к презентационным материалам и визуализации объекта на плакатах», — уточнили в пресс-службе омского УФАС.

Напомним, что потенциального победителя и разработчика проекта интеграции омского метро в транспортную сеть определили только сегодня. Им стала белорусская «Проектно-инжиниринговая компания „Минскметропроект“», предложившая выполнить работу за 120,7 млн рублей. Из-за решения антимонопольщиков, контракт с ней пока не будут подписывать.

Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
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#Общество#Метро#Омск#УФАС#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Интеграция#Юлия Истомина#Омское метро
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