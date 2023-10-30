Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро

Напомним, что потенциального победителя и разработчика проекта интеграции омского метро в транспортную сеть определили только сегодня. Им стала белорусская «Проектно-инжиниринговая компания „Минскметропроект“», предложившая выполнить работу за 120,7 млн рублей. Из-за решения антимонопольщиков, контракт с ней пока не будут подписывать.