Итоги отменят. Омское УФАС встало на сторону «Мостовика» в торгах по интеграции метро

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Около недели назад в омское УФАС поступила жалоба от «Проектно-инжиниринговой компании „Мостовик“» на условия конкурса по разработке проекта интеграции недостроенного метро в существующую транспортную сеть.
В понедельник, 30 октября, антимонопольщики рассмотрели жалобу и признали ее частично обоснованной. Но поддержали «ПСК „Мостовик“» только по одному моменту — в части установления требований к презентационным материалам и 3D-модели проекта.
Две других претензии — отсутствие в техническом задании прописанных вариантов подвижного состава и требования к участникам закупки о членстве в СРО — не поддержали.
Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы выявить в действиях «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» нарушения требований закона о контрактной системе.
«Заказчику и уполномоченному органу выдано предписание об отмене протоколов подведения итогов, о внесении изменений в п. 4.2 Технического задания в части установления требований к презентационным материалам и визуализации объекта на плакатах», — уточнили в пресс-службе омского УФАС.
Напомним, что потенциального победителя и разработчика проекта интеграции омского метро в транспортную сеть определили только сегодня. Им стала белорусская «Проектно-инжиниринговая компания „Минскметропроект“», предложившая выполнить работу за 120,7 млн рублей. Из-за решения антимонопольщиков, контракт с ней пока не будут подписывать.