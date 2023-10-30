Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания

Белорусская компания предложила разработать проектно-технические решения за 120,7 млн рублей, на 700 тысяч ниже начальной цены. Правда, пока подписание договора с проектным предприятием из Минска находится на паузе, так как ранее в УФАС на условия конкурса пожаловалась «Проектно-инжиниринговая компания „Мостовик“».