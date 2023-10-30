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Метро в Омске

Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания

30 октября 2023, 05:38
Фото: Город55
Метро в Омске

В Омске определили победителя в торгах по интеграции метро в транспортную сеть

Из-за поступившей ранее жалобы заключение контракта пока на паузе.

В Омске выбрали победителя в аукционе на разработку проекта интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную инфраструктуру города. На торги поступило две заявки. Контракт «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» планирует заключить с открытым акционерным обществом «Минскметропроект».

Белорусская компания предложила разработать проектно-технические решения за 120,7 млн рублей, на 700 тысяч ниже начальной цены. Правда, пока подписание договора с проектным предприятием из Минска находится на паузе, так как ранее в УФАС на условия конкурса пожаловалась «Проектно-инжиниринговая компания „Мостовик“».

Претензий у ПИК «Мостовик» несколько: отсутствие требований по разработке цифровых 3D-моделей, отсутствие требования к участникам закупки о членстве в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или архитектурно-строительного проектирования, умолчание для какого вида транспорта следует рассмотреть перспективу создания участка транспортной сети между станцией «Рокоссовского» и аэропортом «Омск-Фёдоровка».

Перейти к заключению контракта заказчик сможет только после рассмотрения жалобы в УФАС.

Добавим, что работу, по условиям контракта, нужно выполнить до 24 декабря 2024 года. В проектной документации должна быть обоснована рациональность денежных вложений, указаны сроки, этапы и стоимость строительства. О допустимых вариантах интеграции метро в городскую транспортную сеть подробно рассказываем здесь:

Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
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#Метро#Омск#УФАС#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Интеграция#Юлия Истомина#Омское метро
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