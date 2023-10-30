Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак в честь своего хита

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего известного хита. Информацию об этом можно найти на официальном сайте Роспатента и патентного бюро под названием «Гардиум», пишет 360tv.ru.
Согласно доступной информации, заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в апреле месяце. Роспатент одобрил данную заявку и зарегистрировал исключительное право на использование этого товарного знака 18 октября. Срок действия данного регистрационного свидетельства истекает 4 апреля 2033 года.
Под этим товарным знаком певец сможет осуществлять торговлю различными видами алкогольных напитков (пиво, вино, ликеры, медовуха), а также безалкогольными напитками, молочной продукцией, полуфабрикатами, кондитерскими изделиями и предоставлять услуги рекламы и музыкального оборудования.