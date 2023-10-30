Древние бомбы нашли в Китае

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Эти античные бомбы были найдены недалеко от отрезка Великой Китайской стены в Бадалине, месте, где правители династии Мин построили стену в XVI веке. Расстояние от этого места до Пекина составляет всего 80 километров.
Бомбы были изготовлены из камня и имели центральное отверстие, в которое засыпали порошок. Они очень похожи на артиллерийские снаряды, найденные ранее, и использовались охраной, которая стояла вдоль Великой Китайской стены во время династии Мин. После заполнения порохом, бомбы тщательно закрывали и бросали на противников с высоты. Главным образом, они служили для поджигания, но состав порошка был создан таким образом, чтобы обеспечить максимальную мощность взрыва, как сообщает информационный портал «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Live Science.
Тонио Андраде, ученый из Университета Эмори в Атланте, считает, что эта находка свидетельствует о невероятном разнообразии ранних форм порохового оружия, которое использовалось во время династии Мин.