Древние бомбы нашли в Китае

Бомбы были изготовлены из камня и имели центральное отверстие, в которое засыпали порошок. Они очень похожи на артиллерийские снаряды, найденные ранее, и использовались охраной, которая стояла вдоль Великой Китайской стены во время династии Мин. После заполнения порохом, бомбы тщательно закрывали и бросали на противников с высоты. Главным образом, они служили для поджигания, но состав порошка был создан таким образом, чтобы обеспечить максимальную мощность взрыва, как сообщает информационный портал «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Live Science.