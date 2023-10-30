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Десятки ДТП в Свердловской области: три случая смерти

30 октября 2023, 08:26
Во время сильного снегопада в Свердловской области произошло множество автомобильных аварий. Из них три закончились летальным исходом, как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

Одна из аварий произошла вечером под Кушвой, где столкнулись две машины — «Лада Гранта» и ВАЗ-21124. В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады», один из которых скончался в больнице. Также получили травмы еще трое пассажиров и оба водителя. По предварительным данным, женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением из-за высокой скорости и автомобиль выехал на встречную полосу, пишет ФедералПресс.

Еще одно летальное ДТП произошло под Режом, когда Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу. Водительницей автомобиля была 18-летняя девушка. Машина столкнулась с двумя другими автомобилями, и пассажир Hyundai погиб.

Наконец, под Сысертью произошло еще одно ДТП с участием Hyundai Solaris, который врезался в опору ЛЭП. Водитель погиб.

В общей сложности за сутки произошли 61 ДТП, в результате которых пострадали трое детей и двадцать взрослых. Водителям рекомендовали увеличить расстояние между автомобилями, снизить скорость и избегать опасных маневров.

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