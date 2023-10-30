Десятки ДТП в Свердловской области: три случая смерти

Одна из аварий произошла вечером под Кушвой, где столкнулись две машины — «Лада Гранта» и ВАЗ-21124. В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады», один из которых скончался в больнице. Также получили травмы еще трое пассажиров и оба водителя. По предварительным данным, женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением из-за высокой скорости и автомобиль выехал на встречную полосу, пишет ФедералПресс.