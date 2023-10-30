Чувство вины и стыд: как бабушки и дедушки могут испортить ребенка

Дети могут слышать, как говорят, что их родители работают много, не любят их и бросили. Эти слова они впитывают, и это может повредить их психике. Им также могут говорить, что бабушка любит их сильнее, чем мама, поэтому они должны любить бабушку больше, чем маму.