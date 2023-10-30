Чувство вины и стыд: как бабушки и дедушки могут испортить ребенка

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Роль бабушек и дедушек в воспитании детей играет важную роль. Они могут заменить родителей и стать для ребенка опорой и источником большого количества любви. Однако, как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Маргарита Алексеева, слишком яркое присутствие прародителей может негативно повлиять на будущее развитие ребенка.
Проблемы возникают, когда бабушки и дедушки имеют конфликты с родителями и спорят о том, как воспитывать ребенка. В таких случаях ребенок может стать объектом этих конфликтов и чувствовать себя жертвой обстоятельств.
Дети могут слышать, как говорят, что их родители работают много, не любят их и бросили. Эти слова они впитывают, и это может повредить их психике. Им также могут говорить, что бабушка любит их сильнее, чем мама, поэтому они должны любить бабушку больше, чем маму.
Также психолог указывает, что различие в подходах к воспитанию между современными мамами и традиционными бабушками может нанести ущерб психике ребенка. Если мама придерживается современных методов воспитания, а бабушка — старомодных, это может создать путаницу в голове ребенка. Он не будет знать, на что опираться и какое поведение является нормальным.
В результате такой ситуации детская личность может стать неустойчивой. Дети будут испытывать чувство стыда и вины, думая, что все конфликты происходят из-за них. Обиженный ребенок будет чувствовать себя неполноценным и неуверенным в себе.