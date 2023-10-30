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Чувство вины и стыд: как бабушки и дедушки могут испортить ребенка

Чувство вины и стыд: как бабушки и дедушки могут испортить ребенка

30 октября 2023, 08:55
Фото: Midjourney
Бабушки и дедушки могут испортить ребенка, если у них плохие отношения с родителями и они конфликтуют на предмет воспитания, что может привести к появлению чувства вины и стыда у ребенка, а также создать условия для непонимания норм и границ.

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей играет важную роль. Они могут заменить родителей и стать для ребенка опорой и источником большого количества любви. Однако, как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Маргарита Алексеева, слишком яркое присутствие прародителей может негативно повлиять на будущее развитие ребенка.

Проблемы возникают, когда бабушки и дедушки имеют конфликты с родителями и спорят о том, как воспитывать ребенка. В таких случаях ребенок может стать объектом этих конфликтов и чувствовать себя жертвой обстоятельств.

Дети могут слышать, как говорят, что их родители работают много, не любят их и бросили. Эти слова они впитывают, и это может повредить их психике. Им также могут говорить, что бабушка любит их сильнее, чем мама, поэтому они должны любить бабушку больше, чем маму.

Также психолог указывает, что различие в подходах к воспитанию между современными мамами и традиционными бабушками может нанести ущерб психике ребенка. Если мама придерживается современных методов воспитания, а бабушка — старомодных, это может создать путаницу в голове ребенка. Он не будет знать, на что опираться и какое поведение является нормальным.

В результате такой ситуации детская личность может стать неустойчивой. Дети будут испытывать чувство стыда и вины, думая, что все конфликты происходят из-за них. Обиженный ребенок будет чувствовать себя неполноценным и неуверенным в себе.

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