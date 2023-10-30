Был талантлив во всем. В Омске скончался легендарный альпинист Юрий Кудашкин

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Стало известно, что в Омске скончался известный 72-летний спортсмен Юрий Кудашкин. Легенда омского альпинизма ушел из жизни в воскресенье, 29 октября. Он являлся инструктор первой категории, был мастером спорта СССР.
«Юрий Валентинович более полувека посвятил себя занятиям альпинизмом. Инструктор, начальник службы спасения Альплагеря Ала-Тоо, начальник учебной части Альпинистского лагеря Ала-Арча», — отмечается в посте «Федерации альпинизма г. Омск, Альпклуб „Крокус“».
Кудашкин был наставником промышленного альпинизма в Омской области и художником по дереву. О причинах смерти не сообщается. Завтра, 31 октября, состоятся похороны. Они начнутся в 11:00 у городского морга. Место прощания станет известно позднее.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.