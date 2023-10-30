Благодаря «Сахалинской ипотеке» 160 семей приобрели комфортное жилье на островах

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Новую программу курирует «Сахалинское ипотечное агентство». В учреждении организовали обучение для группы волонтеров, которые получили соответствующую аккредитацию для работы с жителями области. Оставить заявку на предоставление особых условий ипотечной программы сахалинцы и курильчане могут на электронной платформе, указав там предпочтения к желаемому новому жилью, будь то квартира или объект ИЖС. На основании пожеланий островитян волонтеры формируют план поддержки — с каждой семьей работают индивидуально, учитывая материальные возможности.
«У нас есть заявительница, у которой возникли сложности с подтверждением возможности оформить кредит на первоначальный взнос, поскольку у женщины плохая кредитная история. В семье четверо детей, супруг сейчас защищает рубежи страны. В расширении жилплощади они очень нуждаются», — поделилась на встрече с губернатором Сахалинской области волонтер «Сахалинской ипотеки» Наталья Безрученкова.
Валерий Лимаренко поручил детально разобраться в ситуации вице-мэру Южно-Сахалинска. По словам губернатора, надо рассмотреть все возможности для помощи семье — индивидуальный подход власти и «Сахалинское ипотечное агентство» должны применять к каждому участнику программы, в особенности, когда речь идет о членах семьи участников СВО. В то же время, отметила руководитель «Сахалинского ипотечного агентства» Елена Бондарева, основной сложностью остается отсутствие у граждан необходимой суммы для первоначального взноса.
«У нас сейчас есть минимум 30 человек, у которых нет никаких препятствий для участия в программе, кроме отсутствия первоначального взноса. На предыдущем рабочем совещании вы поручили плотнее взаимодействовать с работодателями островитян по поводу возможности выделения субсидии. Мы вышли на ряд компаний, в которых работают наши заявители, но предприятия неохотно подтверждают свою заинтересованность в этом, просим вашей помощи», — обратилась к губернатору Елена Бондарева.
Валерий Лимаренко, в свою очередь, напомнил, что в Сахалинской области во главе угла стоит человек и его нужды.
«Если требуется, я готов лично хлопотать перед работодателем и перед застройщиком за каждого участника нашей программы, кто попал в такую нестандартную ситуацию. Это не только социальная история, но и экономически выгодная: у человека, обеспеченного собственным жильем, больше стимулов к тому, чтобы трудиться на благо окружающих. Кроме того, помогая людям приобрести жилье, мы фактически поддерживаем всю островную экономику. Ведь жилищное строительство стимулирует развитие многих смежных сфер — от производства стройматериалов до транспорта», — отметил Валерий Лимаренко.
В Сахалинской области действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». В частности, единовременную денежную выплату (до 5 млн рублей) предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Ее можно использовать для первоначального взноса или погашения кредита. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT. Об этих возможностях людям рассказывают волонтеры проекта. «Сахалинское ипотечное агентство» уже помогло улучшить жилищные условия тысячам островитян, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки, сопровождая сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки.