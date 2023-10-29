Зарубежный рейс из Омска сначала задержали на пять часов, а потом отменили

Омский аэропорт сообщает об отмене ночного рейса в Астану (Нур-Султан). Перевозчик — «Казах Эйр». Рейс должен был состояться 29 октября о 00:40. Судя по данным на онлайн-табло, сначала вылет задержали до 05:10, а затем и вовсе отменили.