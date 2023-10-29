Зарубежный рейс из Омска сначала задержали на пять часов, а потом отменили

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Омский аэропорт сообщает об отмене ночного рейса в Астану (Нур-Султан). Перевозчик — «Казах Эйр». Рейс должен был состояться 29 октября о 00:40. Судя по данным на онлайн-табло, сначала вылет задержали до 05:10, а затем и вовсе отменили.
Также с опозданием на 18 минут вылетел борт компании «Победа» в Москву (Шереметьево) (в 05:23 вместо 05:05). На 57 минут задержался рейс «Уральских авиалиний» в столицу (Домодедово) (в 07:32 вместо 06:35).
Отметим, на 30 октября изменений в расписании пока не наблюдается. Ранее мы рассказывали о переходе на зимний режим омского аэропорта: