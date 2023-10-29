Выбросы, мусор и леса. Кто стал новым межрайонным природоохранным прокурором в Омске

Известно, что Дмитрий Егоров высказал новому природоохранному прокурору пожелания о совместной работе и помощи при решении проблем. Сфера деятельности Артема Шельманова касается охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, защиты лесов и водных объектов, недропользования.