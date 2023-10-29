Выбросы, мусор и леса. Кто стал новым межрайонным природоохранным прокурором в Омске

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27 октября аместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров представил нового межрайонного природоохранного прокурора Артема Шельманова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
43-летний Шельманов окончил юридический факультет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Ранее работал на посту замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства.
Известно, что Дмитрий Егоров высказал новому природоохранному прокурору пожелания о совместной работе и помощи при решении проблем. Сфера деятельности Артема Шельманова касается охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, защиты лесов и водных объектов, недропользования.