«Все проваливается». В Омске дорожники уложили асфальт в грязь

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Жители домов по улице Полторацкого пожаловались на новый асфальт. Казалось бы, причин для недовольств нет, однако дорожное покрытие уложили… в грязь.
«Даже не стали щебень класть. Все проваливается. К мусорке будут подходить-подъезжать, все продавят — асфальта не будет», — цитируем автора поста в группе «Типичный Омск».
Омичи приложили видео с места. На кадрах действительно наблюдаем некачественно проделанную работу дорожников. Рядом с участком — санитарная площадка, а значит, опасения горожан не напрасны. Автомобили регоператора регулярно будут подъезжать к бакам.
В комментариях под постом омичи не стали скрывать иронии: «Ну вы придумали, асфальт и на щебень! Может, еще бордюры поставить, да тротуар для пешеходов сделать». Отметим, официальных комментариев от ответственных организаций на момент публикации не было.
Напомним, ранее мы сообщали о жалобах из Нефтяников. Омичи говорили про холодные батареи в домах на проспекте Мира, а также о стихийной свалке близ СибАДИ.