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Updated Сегодня, 11:26

иллюстрация

«Все проваливается». В Омске дорожники уложили асфальт в грязь

29 октября 2023, 11:23
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские дорожники уложили новый асфальт в грязь

Негативное обращение оставили местные жители, которые уверены: дороги скоро не будет.

Жители домов по улице Полторацкого пожаловались на новый асфальт. Казалось бы, причин для недовольств нет, однако дорожное покрытие уложили… в грязь.

«Даже не стали щебень класть. Все проваливается. К мусорке будут подходить-подъезжать, все продавят — асфальта не будет», — цитируем автора поста в группе «Типичный Омск».

Омичи приложили видео с места. На кадрах действительно наблюдаем некачественно проделанную работу дорожников. Рядом с участком — санитарная площадка, а значит, опасения горожан не напрасны. Автомобили регоператора регулярно будут подъезжать к бакам.

асфальт на Полторацкогоасфальт на Полторацкого
асфальт на Полторацкогоасфальт на Полторацкого
асфальт на Полторацкогоасфальт на Полторацкого
асфальт на Полторацкогоасфальт на Полторацкого
асфальт на Полторацкогоасфальт на Полторацкого
асфальт на Полторацкого
Фото: скриншот паблика "Типичный Омск"

В комментариях под постом омичи не стали скрывать иронии: «Ну вы придумали, асфальт и на щебень! Может, еще бордюры поставить, да тротуар для пешеходов сделать». Отметим, официальных комментариев от ответственных организаций на момент публикации не было.

Напомним, ранее мы сообщали о жалобах из Нефтяников. Омичи говорили про холодные батареи в домах на проспекте Мира, а также о стихийной свалке близ СибАДИ.

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#Общество#Город#Омск#Ремонт дорог#Жалобы#Соцсети#Новости
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