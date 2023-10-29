В Омской области при пожарах погибли двое мужчин

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
С начала 2023 года в Омской области случилось около шести тысяч пожаров. Погибли более 70 человек. Данные приводит региональный следственный комитет.
Последние трагичные события произошли на неделе. 23 октября в деревне Гагаринка огонь охватил частный дом. Погиб 70-летний мужчина. 26 октября — пожар в селе Лорис-Меликово. Скончался 60-летний местный житель. Оба инцидента случились в Называевском районе.
Омичей просят сохранять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности.