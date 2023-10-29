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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

иллюстрация

В Омской области при пожарах погибли двое мужчин

29 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
иллюстрация
Инциденты произошли в Называевском районе.

С начала 2023 года в Омской области случилось около шести тысяч пожаров. Погибли более 70 человек. Данные приводит региональный следственный комитет.

Последние трагичные события произошли на неделе. 23 октября в деревне Гагаринка огонь охватил частный дом. Погиб 70-летний мужчина. 26 октября — пожар в селе Лорис-Меликово. Скончался 60-летний местный житель. Оба инцидента случились в Называевском районе.

Омичей просят сохранять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Пожары#Статистика#Смерть#Новости#Называевский район
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