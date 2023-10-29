«Тут такое творится». Возле омского вуза разрослась стихийная свалка

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В редакцию Города55 обратились неравнодушные омичи, которые проживают недалеко от общежития СибАДИ на 2-й Поселковой улице. Горожане рассказывают:
«Местная управляющая компания перенесла мусорные контейнеры со двора, их поставили рядом с общагой. Ничего не оборудовали, просто поставили. А теперь тут такое творится».
Наши собеседники уверены: места под санитарную площадку на территории нет. В период сильного ветра по улицам летают мусорные пакеты, отходы и листья. Рядом со стихийной свалкой — колонка, куда ходят за водой жители частного сектора. Омичи переживают за качество воды в таких условиях.
Напомним, ранее мы сообщали о проблемах с отоплением в этом же районе. В доме на проспекте Мира жители жаловались на холодные батареи.