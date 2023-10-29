«Тут такое творится». Возле омского вуза разрослась стихийная свалка

Наши собеседники уверены: места под санитарную площадку на территории нет. В период сильного ветра по улицам летают мусорные пакеты, отходы и листья. Рядом со стихийной свалкой — колонка, куда ходят за водой жители частного сектора. Омичи переживают за качество воды в таких условиях.