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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

двор у общаги СибАДИ

«Тут такое творится». Возле омского вуза разрослась стихийная свалка

29 октября 2023, 10:32
Фото: предоставлено Городу55
двор у общаги СибАДИ

Омичи пожаловались на стихийную свалку у СибАДИ

Горожане винят в происходящем обслуживающую организацию.

В редакцию Города55 обратились неравнодушные омичи, которые проживают недалеко от общежития СибАДИ на 2-й Поселковой улице. Горожане рассказывают:

«Местная управляющая компания перенесла мусорные контейнеры со двора, их поставили рядом с общагой. Ничего не оборудовали, просто поставили. А теперь тут такое творится».
свалка возле СибАДИсвалка возле СибАДИ
свалка возле СибАДИсвалка возле СибАДИ
свалка возле СибАДИсвалка возле СибАДИ
свалка возле СибАДИсвалка возле СибАДИ
свалка возле СибАДИ
Фото: предоставлено Городу55

Наши собеседники уверены: места под санитарную площадку на территории нет. В период сильного ветра по улицам летают мусорные пакеты, отходы и листья. Рядом со стихийной свалкой — колонка, куда ходят за водой жители частного сектора. Омичи переживают за качество воды в таких условиях.

Напомним, ранее мы сообщали о проблемах с отоплением в этом же районе. В доме на проспекте Мира жители жаловались на холодные батареи.

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#Общество#Город#Омск#Жалобы#Свалка#Мусор#Новости
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