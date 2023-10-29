Свиньи и коровы, овцы и курицы. В Омской области становится меньше животных

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В сельскохозяйственных организациях Омской области стало больше свиней. К такому выводу пришли аналитики Омскстата. Они опубликовали данные о поголовье скота и птицы на конец сентября 2023 года.
Свиней стало на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост на 5,3%. Однако в целом по региону поголовье сократилось на 0,3%. Снизилось количество животных в индивидуальных хозяйствах.
Коров меньше на 1,5% — почти 140 тысяч голов. Всего численность крупного рогатого скота сократилась на 2,3% до почти 350 тысяч. Показатель по овцам и козам: -1%, то есть 226 тысяч голов.
Отрицательная динамика наблюдается по птице: -4,1%, всего 6 987 тысяч голов. Напомним, ранее мы говорили о сокращении яиц в регионе: