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иллюстрация

Свиньи и коровы, овцы и курицы. В Омской области становится меньше животных

29 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области сократились поголовья скота и птицы

Статистики привели данные на конец сентября.

В сельскохозяйственных организациях Омской области стало больше свиней. К такому выводу пришли аналитики Омскстата. Они опубликовали данные о поголовье скота и птицы на конец сентября 2023 года.

Свиней стало на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост на 5,3%. Однако в целом по региону поголовье сократилось на 0,3%. Снизилось количество животных в индивидуальных хозяйствах.

Коров меньше на 1,5% — почти 140 тысяч голов. Всего численность крупного рогатого скота сократилась на 2,3% до почти 350 тысяч. Показатель по овцам и козам: -1%, то есть 226 тысяч голов.

Отрицательная динамика наблюдается по птице: -4,1%, всего 6 987 тысяч голов. Напомним, ранее мы говорили о сокращении яиц в регионе:

Роскошь в виде омлета. В Омске продолжает сокращаться количество яиц
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#Экономика#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Омскстат#Статистика#Новости
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