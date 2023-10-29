Первая метель сезона. Омичей ждет мощное похолодание

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 29 октября, ночью омичей ждет резкое похолодание до -14 градусов. Местами пойдет небольшой снег. Метеорологи предупреждают об опасных изморози и гололедице.
Новая неделя начнется с метели в отдельных районах. Гололед, налипание мокрого снега, осадки, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха +1…-4. В ночь похолодает до -13 градусов.
Ветер стихнет в последний день октября. Местами будет идти небольшой снег. Столбик термометра не опустится ниже -6. В ночь на 1 ноября при прояснении похолодает до -14 градусов. Ветер — от 2 до 7 метров в секунду.
Первый день ноября встретит омичей осадками. Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит 0…-5.
Напомним, ранее мы сообщали о жалобах омичей на отопление. В некоторых домах Нефтяников все еще холодно. Местные жители боятся за здоровье детей.