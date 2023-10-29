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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

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Первая метель сезона. Омичей ждет мощное похолодание

29 октября 2023, 06:40
Фото: 1MI
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На Омск надвигаются метель и похолодание до -14

Температура воздуха опустится ночью, пойдет снег, усилится ветер.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 29 октября, ночью омичей ждет резкое похолодание до -14 градусов. Местами пойдет небольшой снег. Метеорологи предупреждают об опасных изморози и гололедице.

Новая неделя начнется с метели в отдельных районах. Гололед, налипание мокрого снега, осадки, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха +1…-4. В ночь похолодает до -13 градусов.

Ветер стихнет в последний день октября. Местами будет идти небольшой снег. Столбик термометра не опустится ниже -6. В ночь на 1 ноября при прояснении похолодает до -14 градусов. Ветер — от 2 до 7 метров в секунду.

Первый день ноября встретит омичей осадками. Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит 0…-5.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ранее мы сообщали о жалобах омичей на отопление. В некоторых домах Нефтяников все еще холодно. Местные жители боятся за здоровье детей.

«Батареи еле живые». Омичи с Нефтяников жалуются на холод в квартирах
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#Общество#Город#Погода#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Метель#Новости#Ветер#Прогноз
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