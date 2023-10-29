Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

иллюстрация

Особое внимание. Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с 9-летним ребенком

29 октября 2023, 03:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская прокуратура заинтересовалась ДТП с пострадавшим 9-летним мальчиком

Молодая женщина сбила ребенка на улице 1-я Комсомольская.

Омская городская прокуратура взяла на контроль ход проверки после аварии, где пострадал ребенок. О ДТП 28 октября в Ленинском округе мы рассказывали ранее:

Перебегал дорогу. В Омске легковушка сбила 9-летнего мальчика
Узнать подробнее

Напомним, 37-летняя женщина на «Toyota» ехала по улице 1-я Комсомольская. В районе дома №34 наехала на 9-летнего мальчика, он переходил дорогу. Ребенка госпитализировали. Состояние удовлетворительное.

Прокуратура даст оценку действиям лиц, которые допустили происшествие.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Омской области. Водитель наехал на лежащего на проезжей части мужчину.

Сбил лежащего на дороге. Под Омском произошла смертельная авария
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#Прокуратура#ДТП с пострадавшими#Проверка#ДТП с детьми#Новости
Подпишитесь
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
Сегодня, 08:39
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
Сегодня, 06:11
Десятки домов в Омске на сутки останутся без воды. Публикуем адреса
Сегодня, 07:36
«Батареи еле живые». Омичи с Нефтяников жалуются на холод в квартирах
Сегодня, 05:25
Омские осужденные будут отрабатывать наказание в детском центре
Сегодня, 04:14
Первая метель сезона. Омичей ждет мощное похолодание
Сегодня, 06:40