Особое внимание. Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с 9-летним ребенком

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Омская городская прокуратура взяла на контроль ход проверки после аварии, где пострадал ребенок. О ДТП 28 октября в Ленинском округе мы рассказывали ранее:
Напомним, 37-летняя женщина на «Toyota» ехала по улице 1-я Комсомольская. В районе дома №34 наехала на 9-летнего мальчика, он переходил дорогу. Ребенка госпитализировали. Состояние удовлетворительное.
Прокуратура даст оценку действиям лиц, которые допустили происшествие.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Омской области. Водитель наехал на лежащего на проезжей части мужчину.