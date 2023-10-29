III Московская неделя интерьера и дизайна приняла участников из 30 стран мира

На стенде «Яндекс Маркета» впервые появилась коллекция эксклюзивной мебели, разработанная собственным брендом маркетплейса. Конструкция дивана и кресла «Лаппи» предусматривает возможность доставки в багажнике авто. Также на стенде посетителям показали кровать из коллекции «Селенга». Сам сервис, в свою очередь, запустил особый раздел с продукцией участников выставки, куда вошли товары разных категорий: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».