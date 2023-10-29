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III Московская неделя интерьера и дизайна приняла участников из 30 стран мира

III Московская неделя интерьера и дизайна приняла участников из 30 стран мира

29 октября 2023, 14:18
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
28 октября в Манеже начала работу III Московская неделя интерьера и дизайна. В течение четырех дней здесь можно ознакомиться с продукцией отечественных и зарубежных производителей мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, строительных и отделочных материалов.

Участниками выставки стали более чем 650 брендов из 30 государств, в числе которых Египет, Иран, Китай и Турция и многие другие. Об этом пишет gazeta.ru.

Согласно информации аналитиков, первый день недели интерьера и дизайна послужил свидетельством живого интереса жителей Москвы к продукции отечественного производителя. Так, мероприятия первого дня в Манеже сопровождались огромными очередями, а продажи на маркете превысили 9,5 миллиона рублей.

На стенде «Яндекс Маркета» впервые появилась коллекция эксклюзивной мебели, разработанная собственным брендом маркетплейса. Конструкция дивана и кресла «Лаппи» предусматривает возможность доставки в багажнике авто. Также на стенде посетителям показали кровать из коллекции «Селенга». Сам сервис, в свою очередь, запустил особый раздел с продукцией участников выставки, куда вошли товары разных категорий: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».

С точки зрения участников, столь крупное мероприятие позволит не только увеличить число покупателей и корпоративных заказчиков, но также расширить круг партнеров за счет новых производителей мебели и ведущих дизайнеров.

Результатом предыдущего аналогичного мероприятия стали 13 коммерческих соглашений на сумму почти 14 миллиардов рублей, послужившие подтверждением серьезных перспектив российского мебельного и дизайнерского бизнеса. У многих компаний-участников текущего мероприятия будет возможность не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна требуется регистрация на официальном сайте.

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