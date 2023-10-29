III Московская неделя интерьера и дизайна приняла участников из 30 стран мира

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Участниками выставки стали более чем 650 брендов из 30 государств, в числе которых Египет, Иран, Китай и Турция и многие другие. Об этом пишет gazeta.ru.
Согласно информации аналитиков, первый день недели интерьера и дизайна послужил свидетельством живого интереса жителей Москвы к продукции отечественного производителя. Так, мероприятия первого дня в Манеже сопровождались огромными очередями, а продажи на маркете превысили 9,5 миллиона рублей.
На стенде «Яндекс Маркета» впервые появилась коллекция эксклюзивной мебели, разработанная собственным брендом маркетплейса. Конструкция дивана и кресла «Лаппи» предусматривает возможность доставки в багажнике авто. Также на стенде посетителям показали кровать из коллекции «Селенга». Сам сервис, в свою очередь, запустил особый раздел с продукцией участников выставки, куда вошли товары разных категорий: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».
С точки зрения участников, столь крупное мероприятие позволит не только увеличить число покупателей и корпоративных заказчиков, но также расширить круг партнеров за счет новых производителей мебели и ведущих дизайнеров.
Результатом предыдущего аналогичного мероприятия стали 13 коммерческих соглашений на сумму почти 14 миллиардов рублей, послужившие подтверждением серьезных перспектив российского мебельного и дизайнерского бизнеса. У многих компаний-участников текущего мероприятия будет возможность не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.
Для посещения Московской недели интерьера и дизайна требуется регистрация на официальном сайте.