Холодные батареи, свалка возле вуза, новый асфальт на старой грязи. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Омичи продолжают жаловаться на холодные батареи, хотя с начала отопительного сезона прошло больше месяца. На этот раз в нашу редакцию обратились жители Нефятников.
Престижный вуз. Несколько корпусов общежития. Благополучный район города. Стихийная свалка. Да, закончим именно так. О мусорном коллапсе рядом с СибАДИ рассказывают местные жители.
И вновь сигнал от горожан, на что стоит обратить внимание. Казалось бы, новый асфальт — повод для радости. Но не на улице Полторацкого. Там дорожники уложили покрытие в грязь.