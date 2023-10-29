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итоги дня

Холодные батареи, свалка возле вуза, новый асфальт на старой грязи. Воскресный Омск

29 октября 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Проблемы с отоплением в Омске

Омичи продолжают жаловаться на холодные батареи, хотя с начала отопительного сезона прошло больше месяца. На этот раз в нашу редакцию обратились жители Нефятников.

«Батареи еле живые». Омичи с Нефтяников жалуются на холод в квартирах
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Стихийные свалки

Престижный вуз. Несколько корпусов общежития. Благополучный район города. Стихийная свалка. Да, закончим именно так. О мусорном коллапсе рядом с СибАДИ рассказывают местные жители.

«Тут такое творится». Возле омского вуза разрослась стихийная свалка
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Асфальт уложили в грязь

И вновь сигнал от горожан, на что стоит обратить внимание. Казалось бы, новый асфальт — повод для радости. Но не на улице Полторацкого. Там дорожники уложили покрытие в грязь.

«Все проваливается». В Омске дорожники уложили асфальт в грязь
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Дети#Новости#Итоги дня
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