Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В омской БСМП № 1 врачи спасли 48-летнего мужчину от обширного ишемического инсульта, сообщили в региональном минздраве. Пациента в больницу привезла скорая помощь.
«У пациента было диагностировано выраженное поражение устья внутренней сонной артерии по атеросклеротическому типу. Бляшка от общего просвета артерии составляла 95%. Мы провели комбинированное лечение—выполнили тромбоэкстракцию и тромбоаспирацию. С помощью стента-ретривера убрали тромб около 7 сантиметров», —рассказал хирург Павел Неворотов.
О приближении инсульта может свидетельствовать, сопровождаемая тошнотой или рвотой, головная боль, головокружение, заторможенность или шум в ушах. Иногда больной не может ориентироваться в пространстве и времени, нормально мыслить, у него снижается память и способность концентрировать внимание.
У пациента часто искажается улыбка, больной не может одновременно поднять две руки, нередко нарушается речь.
При проявлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь: 03, 112.