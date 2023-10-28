Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта

О приближении инсульта может свидетельствовать, сопровождаемая тошнотой или рвотой, головная боль, головокружение, заторможенность или шум в ушах. Иногда больной не может ориентироваться в пространстве и времени, нормально мыслить, у него снижается память и способность концентрировать внимание.