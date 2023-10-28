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Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта

28 октября 2023, 06:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские хирурги вытащили из мозговой артерии пациента 7-сантиметровый тромб

Врачи напомнили о симптомах приближающегося инсульта.

В омской БСМП № 1 врачи спасли 48-летнего мужчину от обширного ишемического инсульта, сообщили в региональном минздраве. Пациента в больницу привезла скорая помощь.

«У пациента было диагностировано выраженное поражение устья внутренней сонной артерии по атеросклеротическому типу. Бляшка от общего просвета артерии составляла 95%. Мы провели комбинированное лечение—выполнили тромбоэкстракцию и тромбоаспирацию. С помощью стента-ретривера убрали тромб около 7 сантиметров», —рассказал хирург Павел Неворотов.
Фото: Министерство здравоохранения Омской области

О приближении инсульта может свидетельствовать, сопровождаемая тошнотой или рвотой, головная боль, головокружение, заторможенность или шум в ушах. Иногда больной не может ориентироваться в пространстве и времени, нормально мыслить, у него снижается память и способность концентрировать внимание.

У пациента часто искажается улыбка, больной не может одновременно поднять две руки, нередко нарушается речь.

При проявлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь: 03, 112.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Алкоголь#Медицина#Лечение#Курение#Питание#Инсульт#Евгений Игишев#Головная боль#Симптомы
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