Учительница из Омска перевела аферистам 4,9 млн после сообщения от «директора школы»

Вскоре женщине позвонил неизвестный, который и представился тем самым сотрудником. Аферист сообщил омичке, что от ее имени пытаются оформить кредит. Информацию в телефонном звонке также подтвердила лжесотрудница Центрального банка. Следуя указаниям злоумышленников, женщина оформила несколько банковских кредитов на общую сумму 4,9 млн рублей и перевела их на счета преступников.