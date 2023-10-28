Учительница из Омска перевела аферистам 4,9 млн после сообщения от «директора школы»

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Омске 64-летняя учительница одной из городских школ стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Потерпевшая 23 октября получила сообщение якобы от директора своего образовательного учреждения, который попросил поговорить с сотрудником ФСБ.
Вскоре женщине позвонил неизвестный, который и представился тем самым сотрудником. Аферист сообщил омичке, что от ее имени пытаются оформить кредит. Информацию в телефонном звонке также подтвердила лжесотрудница Центрального банка. Следуя указаниям злоумышленников, женщина оформила несколько банковских кредитов на общую сумму 4,9 млн рублей и перевела их на счета преступников.
Когда омичка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».